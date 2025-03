'Corintiano ainda não tem motivo para confiar no time', dispara Juca Kfouri

A classificação sem sustos diante do Mirassol no Campeonato Paulista não é o suficiente para tirar a preocupação do torcedor do Corinthians com o time, afirmou Juca Kfouri, no Posse de Bola, nesta segunda (3).

Para o colunista, se o Corinthians seguir com o desempenho das últimas três partidas, corre grande risco diante do Barcelona-EQU, na próxima fase da Copa Libertadores.