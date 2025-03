Corinthians renuncia ao futebol e perde feio no Equador

A resposta veio célere, com Corozo, para fazer 3 a 0 e dar ao Corinthians o choque de realidade que aqueles que não babam ovo alertavam sem se iludir com a campanha no Paulistinha.

Se a vaga na Libertadores é mais importante que o título estadual, e é, ao Corinthians resta tentar impedir o tetracampeonato do rival porque com essa bola não tem mesmo o que fazer no torneio continental.

Lamentável sob todos os aspectos possíveis e imagináveis.