A Mancha Verde não perdoará Leila Pereira

A Mancha Verde ficou com a lanterna nas mãos no Carnaval paulistano e foi rebaixada depois de brigar com Leila Pereira, vê-la corajosamente sustentar a briga, perder o patrocínio dela e desabar.

Se praga de Carnaval for mesmo daquelas que pegam, Leila Pereira terá de se benzer porque jamais será perdoada. (Risos).

E a Mancha corre o risco de ver o time do Palmeiras à sua porta para protestar contra o fiasco.