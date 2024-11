Corinthians: jogador se manifestar é ótimo, desde que seja espontâneo

Quando os jogadores corintianos fizeram a Democracia Corinthiana era para mudar a maneira como eram tratados no clube e para participar do processo de redemocratização do Brasil, e não para atender interesses políticos do presidente do clube, Valdemar Pires que, sabiamente, não se opôs ao movimento, ao contrário, passou a apoiá-lo.

No caso da manifestação atual é perfeitamente explicável que alguém como Fagner a assine depois de renovar contrato milionário por mais dois anos apesar de estar praticamente aposentado.