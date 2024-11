Inter se impõe em São Januário e ameaça o Flamengo

Os gaúchos eram evidentemente mais prejudicados pelas condições nas quais o clássico era disputado.

O segundo tempo começou bem diferente, porque o Inter foi à frente disposto a se impor como time superior que evidentemente é.

Léo Jardim passou a trabalhar seguidamente, fosse para defender arremates de fora da área, fosse ao ser obrigado a intervir em lances mais agudos.

E não demorou muito para o Inter, aos 20, abrir o placar, depois de um bate-rebate na entrada da área que Wesley aproveitou com maestria.

Coutinho substituiu Payet e Borré substituiu Wesley, aos 23.

O Inter seguia com os mesmos pontos do Flamengo, embora com uma vitória a menos, em 5º lugar, quatro pontos acima do São Paulo, em 6º.