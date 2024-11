Palmeiras faz barba e cabelo nos campeonatos paulistas

Para as alvinegras o fim do primeiro tempo só com 1 a 0 era um presente dos céus e para as alviverdes um castigo.

Mas, aos 41, Dudinha fez justiça, ao bater de primeira dentro da área e estufar a rede: 2 a 0.

As Palestrinas foram campeãs para o intervalo.

Como futebol e justiça nem sempre andam juntas, e estrela é para quem tem, logo aos 2 minutos do segundo tempo, Yayá, que havia entrado no lugar de Gabi Zanotti, se aproveitou de falha da defesa verde e diminuiu para 1 a 2, resultado que punha a decisão na marca do pênalti,

As Palestrinas sentiram e as Brabas passaram a predominar, mesmo sem levar grande perigo, diferentemente do que sofreram no primeiro tempo.

As trocas se sucediam dos dois lados, estrelas saíam para renovar os pulmões e os pênaltis se aproximavam.