Em ótimo jogo, Bahia vence o poderoso Palmeiras

O empate levava o rubro-negro à liderança pelo saldo de gols.

Ainda aos 6 minutos, Abel Ferreira pôs Paulinho para aquecer.

Aos 10, Willian José, que havia furado uma bola no primeiro tempo dentro da área, arriscou de fora e atingiu o travessão de Weverton, no lance mais perigoso do clássico.

Independentemente do resultado final, era muito bom ver o Bahia jogar de igual para igual com o poderoso Verdão.

Seis minutos depois, a resposta veio com Estêvão que bateu cruzado e Flaco López perdeu no rebote do goleiro Marcos Felipe a oportunidade de fazer 1 a 0.

Aos 17, saiu Maurício e entrou Paulinho que, em sua primeira participação pôs a bola na cabeça de Flaco que tirou tinta da trave.