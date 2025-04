Botafogo completa a oitava vitória seguida sobre o Fluminense

Quando o primeiro tempo terminou no Nilton Santos a torcida do Fluminense, os jogadores e Renato Gaúcho olharam para o céu e agradeceram estar perdendo do Botafogo só por 1 a 0, gol de Vitinho, aos 37 minutos, ao completar bela jogada entre Matheus Martins e Igor Jesus.

Em seguida Igor Jesus cabeceou na trave uma bola cruzada por Savarino e, ainda antes do do intervalo, Fábio evitou o 2 a 0.

Ou o Fluminense mudaria completamente de atitude para o segundo tempo ou poderia até ser goleado.