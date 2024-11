O terrorista suicida tem causa, respaldo e só falta virar herói

A exemplo do que a extrema-direita tentou fazer com Cleriston Pereira da Cunha, que morreu no Papuda onde estava por participar a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2022, e cujo caso chegou a ser escandalosamente comparado ao de Vladimir Herzog por Augusto Nunes, o Urubu de Taquaritinga, só falta agora Wanderley Luiz virar herói dos radicais.

Cunha era de família de políticos direitistas da Bahia e não invadiu a Praça dos Três Poderes como turista.

A entrevista (AQUI) da ex-mulher de Wanderley Luiz é suficiente para entender que são gente tão perigosa como lunática, aliás como ficou cabalmente demonstrado com a turba que invadiu quartéis e parou rodovias após a derrota de Bolsonaro para provocar intervenção das Forças Armadas.

Lembremos das ameaças dos generais Braga Neto e Augusto Heleno, hoje em perigoso silêncio e ainda no gozo de perigosa impunidade.

A sorte do Brasil está na incompetência dos fanatizados.

Desnecessário lembrar que o general Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde, mandou as vacinas destinadas ao estado do Amazonas para o do Amapá.