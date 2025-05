Coronel Nunes não irá depor hoje sobre falsificação de sua assinatura

Ex-presidente da CBF, o coronel Nunes foi convocado a depor hoje às 14h pela Justiça do Rio de Janeiro com a finalidade de demonstrar que está em plenas condições para, por exemplo, assinar documentos como o do acordo para manter Ednaldo Rodrigues na presidência da entidade.

No entanto, por meio de seu advogado, fez chegar ao desembargador que o intimou que não comparecerá por ter viajado a São Paulo para avaliação clínica no hospital Albert Eisten.

O coronel está no centro da acusação de que o documento, que fez o acordo para manter Rodrigues na presidência, teve sua assinatura falsificada porque ele não estava em condições mentais para assiná-lo.