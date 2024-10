Brabas nas semifinais da Libertadores em gramado e transmissão pavorosos

Uma transmissão horrorosa da TV Conmebol, em gramado pavoroso, e mau primeiro tempo das Brabas contra as paraguaias do Olímpia resultaram num 0 a 0 duro de ver, principalmente porque as brasileiras não acertaram uma finalização sequer entre as traves, com Carol desperdiçando duas grandes oportunidades aos 2 e aos 7 minutos.

Tudo que o time não fez nos 45 minutos iniciais acabou por fazer nos sete iniciais do segundo tempo, com Gabi Zanotti, aos 4, e Millene, em dois lances, diga-se, que se houvesse VAR perigava serem anulados, coisa que as imagens geradas pela TV paraguaia não permitiram elucidar.

Vantagem garantida, as Brabas deram mole e passaram a correr riscos, com bola na trave corintiana, inclusive, também porque com o gramado em que jogaram não se pode exigir mais.