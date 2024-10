Palmeiras deixa dois pontos preciosos em Bragança

Dois minutos depois, em jogada entre Estêvão e Menino, Murilo quase fez de cabeça.

Mais que ele, aos 43, Éric Ramires perdeu a melhor chance do jogo e os dois pontos preciosos deixados em Bragança poderiam ser três, já com Rony e Vanderlan em campo nos lugares de Maurício e Caio Paulista.

Não estranhe as seis trocas porque houve uma, no Bragantino, causada por lesão na cabeça, que as permitiu.

Aos 49, depois de furada espetacular, Dudu fez Cleiton operar milagre para evitar o gol dos visitantes.

Mas não seria justo. O empate ficou melhor.