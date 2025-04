Bahia traz três pontaços do Uruguai

O desafio passava a ser a manutenção da vantagem.

É claro que os uruguaios não se conformaram e foram à luta, perdido por um, perdido por dez.

Com inteligência, o tricolor rechaçava os ataques e explorava os espaços em contra-ataques, mais próximo do segundo gol de que sofrer o empate.

Kayky substituiu Cauly, na maior concentração de ys do futebol do patropy, e Rodrigo Nestor no lugar de Jean Lucas, aos 81.

O Bahia resistia e quase não sofria com o goleiro Ronaldo, muito acionado com intervenções de pouca exigência, exceção de uma, aos 69 minutos, quando evitou o empate em chute sem ângulo do atacante Yonathan Rodriguez.

Nos seis minutos de acréscimos o Bahia se fechou demais e atraiu imprudentemente o Nacional, porque abdicou dos contra-ataques.