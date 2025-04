Em jogo vibrante, Inter dobra o Atlético Nacional em noite de Alan Patrick

Inter e Atlético Nacional teriam feito primeiro tempo nota 9 se os colombianos não tivessem catimbado demais, feito cera demais e jogo não fosse paralisado demais no Beira-Rio em transe.

Com a bola rolando, os dois times criaram chances e imprimiram velocidade impressionante em diversos momentos.

Para fortuna colorada, logo no começo do segundo tempo Wesley foi derrubado na área e Alan Patrick fez 1 a 0 ao cobrar o pênalti com perfeição, aos 50 minutos.