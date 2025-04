São Paulo pipoca e cede empate ao Alianza Lima

Se alguém lhe disser que, até os 32 minutos, Rafael trabalhou mais que o goleiro do Alianza Lima e que o velho Barcos ainda atingiu o travessão do São Paulo no Morumbi, em jogo com os peruanos muito mais atrevidos do que se imaginava, como você imaginaria que terminou o primeiro tempo?

Pois terminou 2 a 0 para o São Paulo, graças a Ferreirinha, autor dos dois gols, aos 32 e 37 minutos, o primeiro em belíssima jogada dele ao penetrar pela esquerda, deixar um zagueiro na saudade, bater de biquinho para desviar a bola no pé de outro zagueiro e encobrir o goleiro.

No segundo gol o versátil atacante estava como centroavante para arrematar cruzamento também da esquerda de Marcos Antônio.