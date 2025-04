O Conselho Deliberativo do Corinthians diante de chance de ouro

Nunca o Conselho Deliberativo do Corinthians esteve diante da possibilidade de fazer tamanho golaço, com a bola quicando na marca do pênalti.

Com uma só tacada botar para fora o atual presidente do clube Augusto Melo, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves e todos que, com ele, autores de gestão temerária, aumentaram a dívida corintiana e, junto com eles, também se livrar de Romeu Tuma Jr., o presidente do Conselho Deliberativo.

Seria uma limpeza digna de Hércules no quinto de seus famosos 12 trabalhos: limpar as estábulos de Aúgias.