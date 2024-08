Brasileiras toureiam e sangram as campeãs mundiais espanholas

E, aos 90, entre as penas da goleira, o 4 a 1, dos pés de Kerolin. Uma delícia!

O absurdo das quartas de final contra as anfitriãs francesas, quando foram 19 minutos de acréscimos, hoje foram dados 15, uma brincadeira de péssimo gosto que possibilitou, aos 12 minutos do tempo extra, o 2 a 4.

A assopradora de apito, enlouquecida, ainda deu mais três minutos.

As estadunidenses ganharam as duas decisões olímpicas contra as brasileiras, em Atenas, em 2004, com justiça, por 2 a 0, e em Pequim, em 2008, por 1 a 0, na prorrogação, com escandalosa ajuda da arbitragem.

De novo as favoritas são as norte-americanas, mas não só a prata já está no papo como o ouro é possível.

A decisão será no sábado.