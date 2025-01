Possível volta de Neymar colocará fogo no cenário futebolístico brasileiro

Com a possível chegada do Neymar ao Santos, quantas novas portas se abrirão para o clube de Marcelo Teixeira? Não vou entrar no mérito do estado físico ou clínico do Neymar, pois fico com a última fala do Jorge Jesus. Mas é inegável que a visibilidade e o interesse dos jogadores em vir para o Santos aumentarão consideravelmente.

Sem dúvida, muitas marcas se interessarão em aparecer na camisa do time da Vila Belmiro. Os valores também mudarão para mais, a favor do Santos. O interesse das TVs que transmitem os campeonatos mudará radicalmente com a chegada do Neymar. O Santos, muitas vezes escanteado pela TV, verá sua situação mudar, tornando-se o centro das atenções. Marcelo Teixeira deve levar isso em consideração na hora de negociar, pois o cenário mudará favoravelmente para o lado santista.

Muitos jogadores que foram procurados pelo Santos e recusaram a proposta agora implorarão para ir para a Baixada Santista, pois querem jogar ao lado do Neymar. Por exemplo, Rony, do Palmeiras, pode até aceitar baixar o valor do contrato para se juntar ao time. O Santos Futebol Clube poderá considerar outros nomes que talvez nem tenha procurado anteriormente, por não se achar em condições de tê-los.