Lucas Moura e Oscar deram aula de futebol no clássico paulista

São Paulo e Corinthians fizeram um segundo tempo espetacular, mas com um domínio total do Tricolor. Oscar e Lucas Moura foram os donos do jogo, ou seja, jogaram demais. Oscar tomou conta do meio de campo com toques precisos e de classe, com lançamentos perfeitos, além de ter feito seu primeiro gol em sua volta ao Brasil.

Em uma das inúmeras falhas defensivas do Corinthians, Luciano roubou a bola e rolou para Oscar, que chegou batendo de frente com Hugo Souza, fazendo um belíssimo gol, sendo o segundo do Tricolor na partida. Oscar estava solto na partida, aparecendo o tempo todo para receber e pensar o jogo; seu time fez uma exibição de gala.

Agora vamos falar sobre o "cara" do jogo, que definiu a partida com duas obras-primas: dois gols que poderiam muito bem ser uma tela surrealista de Salvador Dalí. Num escanteio batido por Oscar, Lucas subiu muito mais que todo mundo que estava dentro da área e deu uma cabeçada incrível, com um giro perfeito de pescoço, deixando o goleiro Hugo Souza totalmente sem reação. Claro que a defesa corintiana falhou novamente, pois Lucas Moura tem a metade do tamanho de Cacá, que perdeu o tempo da bola e ainda pulou em diagonal, enquanto o camisa 7 tricolor veio de frente e em velocidade, fazendo o primeiro gol do jogo.