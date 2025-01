Entre tapas e beijos, 'Ainda Estou Aqui' explode bilheterias no mundo

Entre tapas e beijos, o filme Ainda Estou Aqui vai ganhando seu espaço nos cinemas espalhados pelo mundo.

É óbvio que a verdadeira história contada no livro do Marcelo Rubens Paiva, do mesmo nome, está deixando quem lê ou assiste ao filme atordoado por uma verdade dura, crua e cruel em que o povo brasileiro viveu de 1964 até 1984, quando, mesmo com a emenda Dante de Oliveira (Diretas Já) não passando na Câmara dos Deputados, em Brasília, a ditadura militar esfacelada chegava ao fim.

O que mais vem chamando a atenção das pessoas espalhadas pelo mundo, além das performances dos atores e atrizes, é a própria história perversa e detalhada que era desconhecida pelo público internacional.