Corinthians x Velo Clube me faz dar uma viajada num delicioso passado

Corinthians: Jairo, Zé Maria, Amaral, Djalma e Wladimir Caçapava, Basílio e Palhinha; Vaguinho, Sócrates (Geraldão) e Wilsinho. Técnico: Prof. José Teixeira

Eu gosto muito de ver as escalações dos times do passado. No jogo de 1979, no Pacaembu, que terminou 3 a 0, eu joguei na preliminar dos profissionais, na época, com 16 anos. Como fazia sempre, não fui embora com o ônibus do juvenil e fiquei no Pacaembu para assistir ao jogo, e depois voltei no ônibus dos profissionais junto com eles.

O Campeonato de 1979 foi o que eu mais assisti no estádio, por causa dessas preliminares, inclusive na semifinal, na vitória por 1 a 0 em cima do Palmeiras, com gol do Biro-Biro. E não poderia deixar de mencionar o último jogo da final, na vitória por 2 a 0 no Morumbi contra a Ponte Preta, com gols de Sócrates e Palhinha. Na decisão daquele ano, o Zé Maria mostrou toda a sua raça jogando com um ferimento na testa e com q camisa toda ensanguentada. Para mim, o Zé é o jogador da história que mais representa a cara do Corinthians

É isso. No domingo (18), Corinthians e Velo Clube se enfrentarão pela quarta vez, e o jogo será transmitido no canal UOL, às 18:30.