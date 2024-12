Encontrei paz, amor e muito calor humano no parque Ibirapuera

Enquanto caminhava, fui mergulhando em uma viagem profunda pelos Natais da minha infância, com foco no meu pai e na minha família. Eram festas incríveis, realizadas em nossa casa, com muita comida, doces deliciosos preparados pela minha mãe, minha avó e minhas tias, e embaladas por muita música.

Tinha Paulinho da Viola, Elza Soares, Elvis Presley, Beatles, mas principalmente as músicas dos grandes festivais da época. Havia muita alegria e diversão para mim e minhas primas da mesma idade.

Minha viagem no tempo continuou, passando por memórias saudosas que me fizeram refletir sobre o futuro e o que desejo para minha vida. Sem dúvida, harmonia e saúde estão no topo da lista, não apenas para mim, mas para todas as pessoas. E isso parte de dois pontos inegociáveis para se viver: paz e amor.

Paz e amor são imprescindíveis para lutar, viver, se relacionar, trabalhar. Isso não significa passividade, mas sim força para seguir em frente, mesmo quando encontramos obstáculos criados por outros para nos impedir de evoluir.

Sentir amor é algo que preenche nosso corpo de uma forma incrível, e a experiência fica ainda mais grandiosa quando conseguimos compartilhar esse amor com os outros. A troca de energia positiva e o calor humano não devem ser exclusivos do Natal, mas sim parte de todos os dias do ano.

Walter Casagrande enquanto caminha pelo parque Ibirapuera, em São Paulo Imagem: Arquivo pessoal

O parque Ibirapuera me oferece isso sempre que vou lá. As pessoas que frequentam o parque também chegam carregadas de amor e prontas para compartilhar essa energia. Isso é visível nos olhos, nos sorrisos, nos "bom dia" e nos "Fala, Casão" que ouço enquanto cruzo com as pessoas na caminhada.