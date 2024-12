O que podemos destacar no campeonato brasileiro e nas Copas em 2024?

Tenho mais dois treinadores que, para mim, merecem destaque. Ramon Díaz, do Corinthians, pegou um time destruído e um clube pegando fogo politicamente, o que parecia ser uma grande roubada. Por muito tempo foi mesmo, mas foi procurando um time titular, com os reforços chegando aos poucos ao longo do ano, e levou um time desacreditado às semifinais das copas Sul-Americana e do Brasil, além de conseguir um feito inacreditável que foi colocar o Corinthians na pré-Libertadores em dois meses. Sim, até as nove vitórias seguidas, o time estava na zona de rebaixamento, mas ganhou de todos os concorrentes e, de quebra, venceu o arquirrival Palmeiras, terminando o campeonato em 7º.

Roger Machado também pegou o Internacional numa situação complicadíssima, em meio à enorme tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. Não deixarei de fora, de forma nenhuma, Juan Pablo Vojvoda, que é um exemplo de competência e ética profissional, colocando o seu Fortaleza no rol dos grandes times do futebol brasileiro atual. Com vários jogos por fazer e por muito tempo sem ser no Beira-Rio, e mesmo com todas essas dificuldades, levou o Colorado até a 5ª posição, classificando-o direto para a Libertadores.

Dois trabalhos realmente difíceis, mas muito significativos, tanto para o Ramon quanto para o Roger.

Vamos aos jogadores. No gol, destaco o goleiro John, do Botafogo, pela segurança, precisão e tranquilidade que passou para a sua defesa. Foi uma peça fundamental nessa campanha histórica do ano de 2024. Outro destaque incrível foi o Hugo Souza, que, no pior momento do Corinthians, salvou o time em diversos jogos que poderiam ter levado a uma situação irrecuperável, tanto nos planos técnicos quanto no plano moral da equipe. Fez diversas defesas incríveis nesse campeonato e, para mim, foi o grande nome do Corinthians no campeonato, porque foi ele que deixou o time vivo o tempo todo. E mesmo com o rebaixamento, o que pegou o goleiro Mikael (Athletico), principalmente na última rodada contra o Atlético-MG.

Nas laterais, gostei muito do Vitinho (Botafogo), Willian (Cruzeiro), Wesley (Flamengo), Bernabei (Internacional) e Alex Telles (Botafogo), sendo que todos eles foram muito bem.

Na zaga, tivemos várias caras novas, como, por exemplo, a dupla do Botafogo, Bastos e Alexander Barboza, que fizeram um ano maravilhoso em todos os sentidos: força física, imposição e jogada aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. O Adryelson também merece ser lembrado como destaque, porque quando o Arthur Jorge precisou, ele foi importantíssimo, principalmente na reta final do campeonato e da Libertadores. Quando se falou em André Ramalho no Corinthians, poucas pessoas conheciam esse jogador, mas desde a sua estreia demonstrou virtudes imprescindíveis para um zagueiro: ótimo senso de posicionamento, forte na jogada aérea e muito versátil, porque joga de zagueiro, líbero e volante com extrema facilidade.