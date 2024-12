Botafogo deixa claro quem é o melhor time da América do Sul na atualidade

Termina o Campeonato Brasileiro de 2024 com uma justiça óbvia: o título ao Botafogo.

E para quem fez acusações antecipadas e, obviamente, sem provas de que o São Paulo entregaria o jogo, viu o time jovem que Luís Zubeldía escalou fazer uma boa partida e dificultar a vitória do Botafogo.

Artur Jorge e seus jogadores fizeram um ano inesquecível para a história do glorioso Botafogo. Um treinador espetacular, que conseguiu fazer um trabalho técnico e tático incrível, mas, principalmente, no lado mental, que sempre foi o ponto frágil do time da Estrela Solitária nos últimos anos.