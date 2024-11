Política bolsonarista: tempos de violência

Bom, coloque no mesmo pacote falsificação do cartão de vacinas, roubo de joias do Estado e tentativas de vendê-las no mercado americano. Envolvimento de gente graúda do Exército Brasileiro, como os generais Braga Netto e Heleno, e do tenente-coronel Mauro Cid, fora os coadjuvantes, como os "patetas" que planejaram os assassinatos.

Uma ação digna de Moe, Larry e Curly — com todo respeito aos Três Patetas — que tentaram colocar em prática. Ironias à parte, é vergonhoso o que essa turma tentou fazer com o Brasil e o que Bolsonaro fez com seus próprios aliados do povo.

Gente que votou nele acreditando em todas as falácias que saíram de sua boca suja. Manipulou pessoas para cometer crimes por ele, e várias que antes eram trabalhadoras hoje estão na Papuda, com penas de 17 anos de prisão ou mais, por culpa dele.

Claro que não tiro a responsabilidade desses golpistas que foram a Brasília para invadir os Três Poderes, mas não acredito que teriam iniciativa própria se não fossem manipulados e facilitados pela ajuda financeira de diversos colaboradores, que também merecem estar na lista de golpistas indiciados.

Estamos atravessando o momento mais importante da nossa história política porque passamos por 21 anos de uma ditadura militar onde torturaram, mataram, sumiram com centenas de pessoas e ninguém pagou por isso. Nenhum general, nenhum torturador, nenhum assassino. Inclusive, um dos mais cruéis torturadores foi homenageado em plenário pelo próprio Jair Messias Bolsonaro.

Quem não se lembra da fala criminosa sobre o general Carlos Brilhante Ustra? Agora chegou a hora de mostrar para esse tipo de gente que o Brasil não aceita mais golpistas nem ditaduras sanguinárias.