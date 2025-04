Declan Rice é o nome da falta, Arsenal faz jogo perfeito e complica o Real

Arsenal e Real Madrid fizeram uma partida incrível e inacreditável em Londres.

O time de Mikel Arteta se mostrou mais forte do que o de Carlo Ancelotti e todos que assistiram a esse jogo esperavam. Sem dúvida alguma, essa foi a melhor partida do Arsenal nas últimas décadas, principalmente pela força do adversário.

Os Gunners foram melhores o jogo todo, com uma ameaça ou outra do Real Madrid, mas nada que fizesse mudar o cenário do jogo.