Raphinha e Dorival vivem num mundo paralelo onde a 'seleção joga para c...'

Mais uma partida chata da seleção brasileira, numa rodada em que o Brasil só fez dois pontos e caiu para o 5º lugar nas eliminatórias. Depois de um empate com a Venezuela por 1 a 1, agora foi a vez de ter o mesmo resultado com o Uruguai, em Salvador.

Primeiro, a Fonte Nova estava longe de estar cheia, o que deixa claro que a seleção não desperta mais tanto interesse assim, nem contra um rival histórico. Segundo, o futebol apresentado não mudou nada; ou seja, é um time que nada cria, que exagera em toques laterais e para trás, e que não apresenta nenhum padrão de jogo.

Nos primeiros 45 minutos, foi uma bola na direção do gol, nos acréscimos, com uma cabeçada do Igor Jesus. No segundo tempo, só acelerou o ritmo quando tomou o gol do Valverde, conseguindo empatar em seguida com Gerson. Fora isso, foi muita correria e mais nada.