Luxa é um grande técnico e merece destaque por isso, não por atacar pessoas

Hoje em dia, os valores de avaliação de visibilidade das pessoas estão bem distorcidos, porque é só ir a algum podcast ou programa de TV e começar a falar mal das pessoas que dá cortes, ganha cliques, seguidores, ibope e volta ao cenário, mesmo sem dizer nada. Acompanhei as entrevistas do Vanderlei Luxemburgo e fiquei espantado com o interesse por falar mal dos outros.

Eu sempre gostei do Vanderlei como treinador e, para mim, foi um dos melhores treinadores para mexer no time durante um jogo. Ele tem um talento raro entre os treinadores, que é conseguir ler o jogo com clareza lá do banco, onde não se vê quase nada taticamente, mas ele via e mudava seu time quase sempre com perfeição. Por isso venceu diversos títulos antes e depois de 2000.

Mas vamos às entrevistas. O Vanderlei falou mal do Marcelinho Carioca, Edmundo, Romário, Felipe Luís, Tite, Dorival, Willian Bonner, Marco Antônio Rodrigues (Bodão) e Cléber Machado. Não sou advogado de defesa de ninguém e não vou fazer esse papel aqui, mas vou colocar algumas coisas que percebi sobre as falas do Vanderlei.