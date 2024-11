Não teve lobo solitário no DF: há uma 'alcateia de terroristas' no Brasil

Membros dessa alcateia paralisaram estradas, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, membros dessa alcateia colocaram uma bomba dentro de um caminhão para explodir no aeroporto de Brasília, milhares de membros dessa alcateia invadiram e depredaram os Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Eles têm lideranças que incentivaram esse tipo de comportamento desde 2017.

Os covardes são os líderes dessa "alcateia de terroristas" que se utilizam do fanatismo político para manipular essas pessoas para agirem por eles. Não existe anistia para terroristas, sejam eles quem forem.

Esse ato não foi uma novidade no Brasil, pois em 30 de abril de 1981, véspera das comemorações do do Dia do Trabalho, militares também morreram tentando a mesma coisa no Riocentro, ou seja, um ato terrorista com bombas.

Agora, os hipócritas têm a cara de pau de vir a público falar em nome da pacificação. Vocês são os responsáveis pelo ódio que se espalhou pelo país. Vocês são os mentores diretos ou indiretos de todos os atos terroristas que estão acontecendo de 2017 para cá.

Hoje está claro para aqueles que sempre tentaram passar um pano para essa gente que esse atentado terrorista é resultado de tudo o que foi falado, de todas as fake news sobre as urnas, esse é o resultado causado por todos aqueles falsos patriotas que acamparam nas portas dos quartéis não aceitando o resultado das eleições de 2022.