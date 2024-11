Santos volta à Série A com golaço que Pelé assinaria

Sim, foi um gol que recoloca o time da Vila mais famosa do mundo novamente no mapa principal do futebol. Cresci ouvindo da família corintiana sobre o Santos de Pelé e o Corinthians de Rivellino, ainda sem saber quem era quem nessa história. Mas, na Copa de 1970, no México, vi atentamente a magia daquele time, principalmente de Pelé e Rivellino.

E aí começa a minha história com o adversário ou rival mais admirado por mim. Fui assistir várias vezes Santos x Corinthians para ver todos aqueles craques incríveis jogarem. Tenho uma admiração gigantesca pelo Carlos Alberto, Clodoaldo, Pelé, Edu e, claro, pelo Sr. Pepe e Mengalvio, de que meu pai tanto falava.

Na verdade, tenho admiração por muitos outros jogadores do passado do Santos e por muitos da minha época, com quem acabei jogando, como Juary (Porto), João Paulo (Corinthians), Pitta (São Paulo) e Serginho (Santos). Fui casado com uma torcedora do Santos e tenho um filho fanático que acompanha tudo e sabe de tudo sobre o clube.

Torci muito pela sua volta e espero que sejam campeões no domingo, para que a festa seja completa no templo sagrado da Vila Belmiro, onde todos os grandes craques de sua história desfilaram por todos esses anos. O primeiro Santos x Corinthians que assisti foi no dia 30 de outubro de 1971, no estádio do Pacaembu, e esse jogo terminou 1 a 1, com gols de Pelé de falta e de Rivellino no último minuto do jogo. Só isso!

Outro jogo marcante foi em 1977, no dia 4 de setembro, que terminou 2 a 2, com gols de Bianchi e Ailton Lira para o Santos e Adãozinho e Romeu para o Corinthians, em um Morumbi muito cheio e com uma festa incrível das torcidas. São lembranças carinhosas que tenho desse clube incrível.

Parabéns ao Santos Futebol Clube por sua volta e espero que Marcelo Teixeira monte uma equipe para 2025 que consiga disputar títulos, como já foi no Paulista deste ano.