Flamengo chegará para a final de domingo 'com a faca entre os dentes'

Não é só o resultado que convence, mas sim a personalidade do time e a leveza do jogo. Filipe vem conquistando tudo isso rapidamente porque parou de jogar há pouco tempo e está fazendo um trabalho que ele, como jogador, gostaria de ter participado: sim, jogar de forma transparente, ser verdadeiro, espontâneo e, principalmente, cumprir o que diz.

Trazer Gabriel de volta à vida esportiva, sem dúvida, está sendo seu maior feito neste início de carreira como técnico de futebol. Desde o começo, ele teve uma tarefa que não era apenas esportiva, mas também motivacional, de resgatar a moral de Gabriel e ajudá-lo a recuperar o que parecia praticamente perdido dentro dele — e está conseguindo.

Sem contar que a vitória de ontem mostrou que todos os jogadores do elenco estão se sentindo respeitados e importantes dentro do novo cenário. Não era uma partida tranquila, pois o Cruzeiro tem uma ótima equipe, está na final da Copa Sul-Americana e jogou com uma escalação fortíssima.

Agora, no final de semana, o Flamengo terá o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na Arena MRV, com uma grande vantagem por ter vencido no Maracanã por 3 a 1. Mas a maior vantagem que eu vejo para essa final é a motivação geral do elenco, que, em duas partidas, contou com a participação de todos e venceu. Por isso, o rubro-negro terá todos os jogadores prontos para serem utilizados.

Filipe Luís escalará seu time titular, mas, quando olhar para o banco, verá que poderá contar com quem quiser, porque sabe que estão todos com a "faca entre os dentes" ou, se preferirem, "com o sangue nos olhos".