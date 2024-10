Pior visitante do Brasileiro, Corinthians não pode nem empatar com o Cuiabá

Na noite dessa segunda-feira (28), o Corinthians enfrentará o Cuiabá na Arena Pantanal como se fosse uma final de campeonato. A rodada, que parecia ter sido muito desfavorável, com o Vitória vencendo o Fluminense, o Grêmio o Atlético-GO e o Athletico o Cruzeiro, poderá se transformar em favorável caso o Corinthians consiga vencer o Cuiabá. As derrotas do Bragantino e do Juventude puxaram os dois para baixo na tabela, que ficaram com 34 pontos assim.

Os números de pontos do Athletico são os mesmos, mas esse time continuará com um jogo a menos. Uma vitória e o Corinthians ultrapassará esses três times, chegando a 35 pontos e dando um respiro para as duas difíceis próximas rodadas. Na segunda-feira (4), o Corinthians terá o derby diante do Palmeiras na Neo Química Arena e, no sábado (9), enfrentará o Vitória em Salvador. Para não entrar em pleno pânico, não poderá perder nenhum desses três próximos jogos.

Mas, nesse meio tempo, tem o jogo de volta pela Sul-Americana contra o Racing, na Argentina. A situação é muito delicada, mas, nesse momento, o Corinthians depende apenas de si, principalmente nos dois confrontos diretos. Mesmo sendo os dois fora de casa, precisará vencer para mudar o cenário, pois o tempo está curto, faltando apenas 8 jogos para o time jogar, não tendo mais margem para erros.