Corinthians empata com o Racing e Ramón mostra versão traíra na coletiva

Romero não entrou bem na partida, e concordo plenamente com meu amigo Zé Elias, que disse que ele não se encaixou em nenhum momento dentro de campo. Para que começar com Fagner se ele irá sair depois, independentemente de tomar um amarelo ou não? É uma substituição anunciada, portanto, uma opção a menos para mexer taticamente no time, se precisar.

Sem contar que o primeiro gol foi uma falha de posicionamento e de leitura da jogada da parte dele, porque André Ramalho foi na cobertura do Cacá, que cabeceou para trás, e o atacante veio numa movimentação em diagonal da esquerda para a direita. Fagner comeu mosca e partiu atrasado, dando tempo para Maximiliano dar um tapa lindo na bola e fazer um belo gol. Naquela jogada, o lateral tem que partir junto, mesmo que não chegue a tempo, mas atrapalhe o atacante na finalização, e ele não o fez.

Charles estava mal na partida, porque é um jogador dinâmico, e com o estado do campo, ele se esgotou fisicamente antes mesmo do final do primeiro tempo. O gol de empate só ocorreu devido a uma jogada genial de Memphis no meio de cinco jogadores, com uma linda finalização de Yuri. O Corinthians virou o jogo porque, novamente, Yuri Alberto teve a sensibilidade de bater de fora da área, com o campo muito liso, que sempre é um problema para o goleiro.

Uma pergunta: "Por que, no domingo, ninguém tentou chutes de longa distância se o Flamengo estava com dez jogadores e só tentaram chutar de perto o tempo todo?" No empate do Racing, ficou claro que o meio-campo estava perdido na jogada, com Charles dando o bote na marcação na hora errada, quando era o momento de cercar e não de abrir espaço para o passe, como fez, deixando Martirena Torres sozinho para finalizar e marcar.

Depois disso, o Corinthians correu riscos de perder a partida em vários momentos, mas, no final, a grande chance foi de Alex Santana, que demorou para entrar. Pois bem, foi um empate ruim para as pretensões de chegar à final da Copa Sul-Americana, porque o adversário realmente é muito bom e, jogando em casa, tem o hábito de acelerar o jogo desde o começo, como fez com o Athletico-PR, que em 20 minutos já estava 2 a 0 e terminou o primeiro tempo praticamente classificado, com 3 a 0.

O Corinthians precisa tomar muito cuidado com a intensidade forte com que o Racing, apoiado por sua torcida, atua em seu campo. Voltando ao Ramón Díaz, pior que a parte tática foi escolher muito mal na hora de trocar, principalmente por falta de sensibilidade tática para perceber rapidamente o que deveria ser feito. Ele deu uma das piores entrevistas que um treinador poderia dar, principalmente pelo momento do ano. Está tentando fugir do rebaixamento e queimando todos os jovens do Corinthians, citando o caso do Giovane, que supostamente não está querendo renovar o contrato com o clube. A questão da renovação é uma questão administrativa e interna, que deve ser discutida em um momento mais apropriado. Ele foi muito mal e demonstrou pouquíssima sensibilidade pelo momento que o time atravessa. Não é hora de colocar dúvidas nem de tumultuar o ambiente.