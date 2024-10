Botafogo dá um baile no Peñarol; só uma catástrofe impede final brasileira

A estratégia do treinador Diego Aguirre funcionou até os 34 minutos do segundo tempo, que era de fazer o máximo de cera possível, picotar o jogo, irritar os jogadores do Botafogo e jogar por uma bola.

Mas segurar esse time do Artur Jorge é muito complicado, porque se tiver o mínimo de espaço, o Botafogo envolve qualquer adversário, principalmente na Libertadores. Aguirre levou um nó tático no segundo tempo e não se tocou até agora como isso aconteceu.

Depois do primeiro gol do Savarino, o Peñarol não viu mais a cor da bola, se perdeu por completo taticamente, e o Botafogo usou esse desequilíbrio do adversário da melhor maneira possível.

Foi fazendo um gol atrás do outro com Savarino (2), Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus, e poderia ter feito muito mais, porque no segundo tempo o Peñarol foi atropelado e nem conseguiu anotar a placa da carreta.

Foi uma exibição de gala e talvez a melhor partida do Botafogo no ano de 2024 pela importância do jogo. Não caíram na provocação uruguaia, principalmente no momento que o jogo estava amarrado e picotado.

O Botafogo está praticamente com os dois pés em uma final inédita e provavelmente com o também fortíssimo Atlético-MG. Os brasileiros amassaram dois dos times mais importantes e vencedores da América do Sul de uma forma brilhante e genuína, tanto que River e Peñarol não tinham a menor ideia da força técnica e tática e até onde Atlético e Botafogo poderiam chegar num confronto contra eles. Além do Luiz Henrique, todos os outros jogadores fizeram uma partida espetacular, e essa vitória foi indiscutível.