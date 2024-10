Corinthians precisa ter muita garra e raça, assim como tivemos em 1984

O destino colocou Corinthians e Flamengo no mesmo caminho no primeiro ano sem Zico, o maior jogador da história do clube rubro-negro. Mesmo sem o craque meio-campista, o Flamengo continuava fortíssimo.

A primeira partida foi num domingo, no Maracanã, para mais de 98 mil torcedores que viram o Flamengo vencer por 2 a 0, com gols de Hélder e Bebeto.

A segunda partida aconteceu no domingo seguinte, no Morumbi, para incríveis mais de 123 mil torcedores, que fizeram uma festa inacreditável durante todo o jogo.

As equipes jogaram com as seguintes escalações:

Corinthians:

1- Carlos

2- Edson

3- Mauro

6- Júnior

4- Wladimir

7- Paulinho

8- Sócrates (Wagner)

10- Zenon

11- Eduardo (Ataliba)

9- Casagrande

5- Biro-Biro

Técnico: Jorge Vieira

Flamengo:

1- Fillol

2- Leandro

3- Figueiredo

4- Mozer

5- Júnior

6- Bigu

7- Hélder (João Paulo)

8- Adílio

10- Bebeto

9- Edmar

11- Lico

Técnico: Cláudio Garcia