Corinthians precisa de política pés no chão e sem aventureiros no comando

É ridícula essa tentativa de minimizar as péssimas administrações que o clube teve, dizendo assim: "Por que vocês não falam dos outros clubes?"; "Todo mundo deve e vocês não falam nada?"; "Vocês querem aparecer em cima do Corinthians?".

Dá pra entender essas falas de alguns "torcedores raiz", que sempre vão aos jogos pagando uma nota para ver o time do coração jogar e irão defendê-lo com unhas e dentes porque amam o Corinthians.

Mas existem aqueles que fazem média com a torcida do Corinthians, aqueles que estranhamente sempre defendem a gestão que está no poder e, para tentar mostrar que são corintianos fieis, atacam as pessoas que estão mostrando a realidade e a verdade dos fatos.

O Corinthians está envolvido em dois casos policiais que estão sendo investigados.

O presidente do Cuiabá está cobrando a dívida pela compra do Raniele, que não foi paga até agora. O Flamengo não aceita as condições de garantia para a compra do Hugo Souza pela fama de caloteiro que Duílio Monteiro Alves criou para o Corinthians.

Ao invés de tentarem tirar o foco atacando a imprensa imparcial por mostrar a realidade, deveriam todos os dias cobrar as gestões do clube nesses últimos anos.