Brasil vence o fraco Chile com futebol deprimente

Foi gol de quem conhece os espaços dentro da área como se fosse a sua casa.

O cruzamento do Savinho foi muito bom, mas a movimentação para atacar a bola, a intuição que só um centroavante tem para marcar gols e, por último, a cabeçada consciente desviando a bola do goleiro com um giro de pescoço, colocando onde queria mesmo.

Pensei comigo: "com o empate no último minuto, a seleção se encherá de moral e voltará para o segundo tempo mandando no jogo e agredindo o tempo todo para vencer esse jogo". Que nada, o marasmo do meio-campo continuou o mesmo.

Paquetá lento e disperso como sempre, Raphinha longe de ser aquele meia ativo, agressivo e criativo do Barcelona, e o André se matando para tentar dar uma dinâmica que os outros dois deveriam dar, mas não conseguem.

Com isso, a seleção só conseguiu vencer com uma belíssima jogada de Luiz Henrique, que havia entrado no lugar do Savinho, porque senão não iria acontecer nada.

Os dois atacantes botafoguenses decidiram a partida e deram essa importante vitória para o Brasil nas Eliminatórias.