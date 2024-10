A voz de quem enriqueceu através de falcatruas no futebol

Se alguém fosse te definir, como seria? Se alguém fosse escrever um livro sobre sua vida, qual seria o título?

Pois bem, Sr. William, eu nunca participei de nenhuma falcatrua, não sou corrupto, não ganho dinheiro para comprar juízes e derrubar times de futebol. Nunca usei um clube como laranja para enriquecer.

Sua fala sobre mim foi simplesmente deplorável, assim como é a sua história. Uma pessoa desonesta, que ganhou ou ganha dinheiro com falcatruas no futebol e supostas compras de juízes. Além disso, falta coragem para você dar nomes aos envolvidos. Quais árbitros você comprou? Quais times você rebaixou? Você ganhou R$ 300 milhões com o quê?

Sr. William, sinto muito pelo seu caráter e pelo modo como você se tornou uma pessoa pública. Você entrou na vida do futebol pelos fundos e provavelmente sairá pela mesma porta. Como você mesmo disse em relação ao que fez, sem dúvida você é uma das pessoas mais nocivas da história do futebol brasileiro.