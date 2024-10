Vitórias de Flu e Grêmio aumentam pressão e tensão de Corinthians x Inter

Depois das vitórias do Fluminense sobre o Cruzeiro e do Grêmio sobre o Fortaleza, a situação ficou muito mais complicada para o Corinthians, que precisa vencer o confronto de hoje contra o Inter para continuar lutando contra a queda para a Série B. Desfalcada de André Ramalho e Fagner, expulsos contra o São Paulo, e também de Romero, que recebeu o terceiro cartão amarelo, a equipe enfrenta um desafio imenso.

Após essa partida, faltarão apenas nove rodadas para o Corinthians, enquanto Fluminense, Grêmio e Cuiabá têm um jogo a menos, e o Athletico tem dois jogos a menos. Portanto, não pode de forma alguma deixar que essas equipes criem uma distância grande de pontos. O Corinthians precisa vencer para continuar na cola desse pelotão.

O problema é que, no Brasileiro, o time corintiano não consegue reagir nem apresentar o mesmo foco e futebol que tem nas Copas. A arena estará lotada, com um grande clima de final, pois este jogo se tornou uma decisão de campeonato para o time do lindo Parque São Jorge . Não que um empate ou uma derrota condene o Corinthians ao rebaixamento, mas as chances de cair aumentarão muito, assim como a cobrança interna e externa.