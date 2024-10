Flu vence Cruzeiro no reencontro com Diniz, passa Corinthians e sai do Z4

As equipes voltam a jogar somente após a Data Fifa de outubro. O Flu terá o clássico contra o Flamengo no dia 17, e o Cruzeiro enfrentará o Bahia no dia 18.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

Cruzeiro quase entrega. O Fluminense começou pressionando e forçou o erro na saída de bola nos primeiros minutos de jogo. Em adaptação ao estilo de Fernando Diniz, Zé Ivaldo e Villalba entregaram a bola de graça, dando chances a Keno, que chutou em cima de Cássio, e Ganso, que mandou para fora.

Fábio mantém o placar zerado até o intervalo. Depois dos sustos, os visitantes entraram no jogo. Em duas vezes no primeiro tempo, o goleiro do Tricolor saiu bem para evitar finalizações, e a sorte também parecia estar ao lado dos mandantes. Quando a bola sobrou para Kaio Jorge e bateu na trave, Marcelo desviou contra o próprio gol e Thiago Santos tirou em cima da linha.

Flu cresce, abre o placar e controla o jogo. O time de Mano Menezes voltou mais atento para a etapa final e não demorou para marcar. Antes dos 10 minutos, Ganso e Arias protagonizaram o lance que garantiu o gol do colombiano. Com a vantagem, os mandantes criaram confiança e continuaram dominando a partida, mas o placar não mudou mais.

Lances de destaque

Quase. O Cruzeiro saiu jogando errado no campo de defesa, e Keno chutou no meio para defesa de Cássio. No lance seguinte, o goleiro teve outra saída ruim, e Villalba, pressionado, tentou se livrar da bola na frente do gol. Ganso se esticou para tentar mandar para a rede, mas a bola foi para fora.