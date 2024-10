Filipe Luís pode recuperar alegria do nosso futebol? Pode e torço por isso

O Flamengo fez diversas jogadas com toques rápidos, de primeira, com movimentação na posição dos jogadores, infiltrações no meio da defesa e pelos lados o tempo todo. Escalou os quatro jogadores que estão no elenco e fizeram parte daquele Flamengo de 2019: Gerson, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. Essa é a espinha dorsal criativa e agressiva daquele time, que ainda contava com Éverton Ribeiro, hoje no Bahia.

Filipe quer recuperar Gabriel para essa reta final de temporada e, certamente, na conversa que tiveram a sós, o camisa 99 mostrou vontade de ajudá-lo nesse início de carreira. Gabriel fez uma grande partida? Não, mas foi bem no jogo. Ficou claro que está totalmente sem ritmo de jogo e que precisa recuperar aquele entrosamento mágico com Bruno Henrique, além da chegada de Gerson e Arrascaeta. Porém, vi empenho em todos eles para repetirem algo próximo do que fizeram maravilhosamente bem nas mãos de Jorge Jesus e agora nas de Filipe.

Outra mudança de comportamento abissal em campo foi a agressividade na marcação pressão na saída de bola do Corinthians. Enquanto Tite encolhia o time, Filipe avançou, forçando o erro de saída de bola da defesa adversária. Conseguiram roubar a bola diversas vezes e, com isso, pressionaram o Corinthians, que foi dar o primeiro chute a gol aos 40 minutos do primeiro tempo.

O goleiro Hugo Souza (ex-Flamengo) fez uma partida incrível, sendo um muro humano e evitando uma catástrofe para o Corinthians nessa primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Ficou nítida a mudança radical do time, da torcida, do ambiente e a alegria com que o Flamengo jogou futebol.

Filipe Luís pode ser o treinador brasileiro mais importante da nova geração, aquele mais modernizado e atualizado, porque já era interessado, ainda como jogador, sendo sempre o representante do treinador em campo. Não falei capitão, e sim o cara que consegue ler o jogo com facilidade de dentro do campo, e todos os treinadores queriam a sua opinião.

Precisamos ter calma, porque foi só a sua estreia, e nós estamos aflitos e desesperados para que o futebol brasileiro volte a ser encantador, leve, criativo, agressivo, com aquela pitada de magia futebolística brasileira. Quando vemos alguém, como Filipe, acender a luz no final do túnel, já dá aquela sensação gostosa de assistir a uma bela partida de futebol.