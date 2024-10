Clapton não sabe, mas me ajudou a superar o tratamento contra dependência

Juntamente com tudo que aconteceu no futebol no Brasil, eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de ir assistir ao show do 'Deus da guitarra', Sir Eric Clapton. Esse cara tem uma importância dentro do cenário do rock e do blues que poucos têm.

Sempre fui apaixonado pelo som de Eric Clapton, desde o início no Yardbirds, passando por uma das bandas mais incríveis da história, que é o Cream, junto com outros dois gênios, Jack Bruce e Ginger Baker. Ele também fez parte do Derek and the Dominos, antes de construir uma carreira solo espetacular.

Que delícia ouvir seus grandes clássicos ao vivo pela segunda vez na minha vida! A história desse cara é tão trágica quanto espetacular. Ele enfrentou a dependência química grave e se internou algumas vezes para tratar dos vícios em heroína, cocaína e álcool. Sem contar que passou por uma das maiores tragédias que um pai pode vivenciar: a morte de seu filho, Conor.