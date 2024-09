Deyverson faz torcida do Galo sonhar; Almada leva botafoguenses ao delírio

Uma noite de confrontos brasileiros na Libertadores e, na minha opinião, passaram os dois melhores times.

Na Arena MRV, Deyverson foi o cara do Galo e do jogo, com dois belos gols que mandaram o Fluminense para casa, e agora o time carioca terá que focar na tentativa de fugir do rebaixamento. Mas vamos ao vencedor, com destaque para um camisa 9 que foi mais vezes contestado e debochado do que reconhecido pelo valor que tem.

Existem dois Deyversons. O primeiro é aquele teatral, performático, estranho, que faz coisas que ninguém entende como um jogador de futebol profissional pode fazer, de tão patético que é. Mas existe um segundo Deyverson, aquele que chegou ao Palmeiras e fez diversos gols decisivos para classificações e títulos, como aquele contra o Flamengo em Montevidéu, pela Libertadores. Demorou para conquistar o torcedor porque o Deyverson performático atrapalhava o entendimento do torcedor. Ganhou vários títulos com o Palmeiras, sendo determinante em todos. Quando foi para o Cuiabá, também foi campeão e o maior responsável pela permanência do time mato-grossense na Série A do Brasileiro.