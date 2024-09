A responsabilidade é de quem deixou Gabriel Barbosa criar asas no Flamengo

Estava na cara que, em algum momento, tudo isso iria explodir, porque a direção do clube, mesmo vendo tudo isso, não se mexeu, pois usufruía da popularidade do Gabriel com a torcida e com a mídia. Ele ganhou diversos prêmios individuais, foi o artilheiro dos torneios e campeonatos várias vezes, e foi se colocando como intocável no elenco e no clube.

As coisas começaram a desandar aos poucos e ninguém fez nada para impedir, muito pelo contrário, todos colaboraram com isso, passando a mão na sua cabeça e deixando que ele fizesse o que quisesse, inclusive desrespeitando treinadores que começaram a mexer em seu status de intocável. Começou a ser substituído, saindo com a cara feia, chutando copinhos de água e fazendo caras e bocas no banco, sabendo que as câmeras iriam buscá-lo.

Sabe o que a diretoria fazia? Marcos Braz entrava em campo para sair abraçado com o Gabriel, fazendo carinho. Quando Gabriel começou a ficar no banco, ia sem chuteiras e com camisa de treino, e não a do jogo. O que a diretoria fazia? Carinhos no ego dele. Quando Gabriel Barbosa virou influenciador e trapper, o que a diretoria fez? Bateu palmas para ele.

Isso foi aumentando cada vez mais, e os gols saindo cada vez menos. Contusões ficaram frequentes, os deboches crescendo, as provocações aumentando, e ninguém do clube deu um basta. Chegamos ao ponto de vê-lo se oferecendo ao Corinthians, entrando na coletiva do São Paulo depois de ter caído derrotado no Maracanã, na final da Copa do Brasil de 2023, deixando claro, de propósito, o seu carinho por Dorival Júnior, ex-técnico rubro-negro, para todos verem.

Não paramos por aí. Vestiu a camisa do Corinthians e foi fotografado claramente de propósito, criando um clima pesadíssimo. E, para piorar, mentiu dizendo que era montagem e depois se desmentiu, afirmando que era verdade. Não escondeu de ninguém sua insatisfação, entrando sem a mínima vontade em campo quando substituía algum jogador.

E agora chegamos a um ponto em que Gabriel Barbosa, que ganha uma fortuna por mês, está completamente fora dos planos do Flamengo, porque se acha no direito de não ter vontade de ficar no banco e tem acumulado diversas lesões. Nem nas poucas vezes em que foi titular Gabriel apresentou bom desempenho. No final do ano, sairá de graça para o clube que quiser, e para ele essa será a vingança por não ser mais paparicado pela diretoria, principalmente por Marcos Braz.