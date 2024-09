Dorival, esse futebol é um desrespeito ao torcedor; não somos idiotas!

Conseguiu ainda armar alguns contra-ataques que, se os jogadores acreditassem mais, poderiam até ter ampliado o placar.

No segundo tempo, sofreu com o ímpeto inicial da seleção brasileira, mas também recuou bastante para tentar armar uma armadilha, já que o Brasil começou a ir com tudo para frente, mas de forma desorganizada.

Voltando ao trabalho de Dorival Jr., na minha opinião, ele foi muito mal novamente, tanto na escalação quanto na demora para fazer mudanças.

Fora as entradas de Luiz Henrique e João Pedro, ele só foi mexer faltando 15 minutos para colocar Gerson, que já deveria ter entrado no intervalo no lugar de Paquetá, e Lucas Moura no lugar de Rodrygo.

Aí, faltando oito minutos, tirou Arana e colocou Estêvão.

Na prática, ficou um bando de jogadores de amarelo, a maioria sem uma função específica, e a tática foi aquela bem antiga: "Vamos lá!".

Isso é coisa do século passado, mas deixa claro o quanto a maioria dos treinadores brasileiros está ultrapassada.