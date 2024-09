Estêvão tem todo direito de ser fã de quem quiser: inclusive de Neymar!

O Estêvão acompanhou tudo isso. Vocês acham que ele iria responder que era fã de outro jogador que não fosse o Neymar? Quem fez essa pergunta estava só interessado em ganhar "cliques", criar polêmica, ser citado na repercussão da fala do Estêvão, mas se deu mal, porque a resposta foi Neymar.

Ele tem todo o direito de ser fã de quem ele quiser, seja o jogador que for, e isso não interfere no seu futuro. Não é legal nem justo julgá-lo por isso. O seu futuro será bom ou ruim através das suas escolhas e não porque ele é fã do Neymar.

Ele só tem 17 anos, joga demais, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e já estão julgando seu futuro só porque ele falou ser fã do Neymar. O Estêvão tem tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo da sua geração e, se tudo der certo, jogará várias Copas do Mundo. Ele é livre para ser fã de quem quiser.

O Neymar é ídolo de um monte de gente pela bola que jogou até uns cinco anos atrás; depois, não aconteceu mais nada, mas o que ele fez antes foi incrível, tanto no Santos quanto no Barcelona. A sua vida particular não serve de referência para ninguém, mas esses garotos são fãs do futebol que viram o Neymar jogar.

O Estêvão e outros jovens jogadores não têm maturidade para olhar e entender o que acontece fora de campo. Tanto o Estevão quanto o Endrick não deveriam ser julgados pelos ídolos que têm, porque a liberdade te dá o direito de fazer escolhas sobre quem você gosta ou não.

O que fizeram com o Endrick foi uma sacanagem, e quando ele fez aquele golaço com a camisa do Real Madrid, não teve o mesmo espaço que deram quando ele escolheu o Bellingham. E se começarem a fazer o mesmo com o Estêvão, só porque ele é fã do Neymar, será uma radicalização onde as pessoas ficam julgando as escolhas dos outros.