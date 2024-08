Saúde, futebol e terminar o dia com Fernanda Young é delirante

O documentário é incrível porque mostra toda a genialidade da Fernanda com muita clareza e todas as suas lutas internas, como todos nós temos. Uma mulher autêntica, espontânea, com a qual me identifiquei em diversos aspectos, como a intensidade da vida, a dificuldade de lidar com o enorme instinto de liberdade que, assim como ela, tenho dentro de mim. Também me identifico por não me esconder e, quando preciso falar algo para alguém, vou e falo diretamente para a pessoa, e não por trás. Assim como, quando escrevo algo sobre alguém, seja positivo ou negativo, seja elogio ou crítica, coloco o nome da pessoa e não dou indiretas.

Percebi também o tamanho da falta que a Fernanda faz para a cultura brasileira e para a difícil luta das mulheres numa sociedade machista. Ela tinha uma liderança e era uma referência para todas as mulheres que lutam e enfrentam de frente todas as pedras que aparecem no caminho de uma mulher que não tem medo de nada. Como escrevi acima, em minha identificação, se ela precisasse falar algo sobre alguma coisa ou alguém, não dava indiretas; falava diretamente! Se ela precisasse escrever algo sobre uma situação ou sobre alguém, não dava a entender; escrevia!

Mas percebi também a grande falta que ela faz no universo masculino, para os homens que participam dessa luta incessante apoiando as mulheres de uma forma ou de outra, mas que às vezes não se expressam bem por não terem um profundo conhecimento de causa, mas muita vontade de ajudar. Pelo menos eu não tenho uma referência feminina com liderança que me ajude a avançar no conhecimento dessa luta. Mas a Fernanda sempre foi essa imagem para mim: a mulher que falava, escrevia, se posicionava, e eu entendia perfeitamente a mensagem, por não ser agressiva, mas sarcástica. Ela colocava suas ideias e pensamentos em seus personagens, como a Vani do seriado Os Normais, do qual era roteirista. Foi um trabalho maravilhoso, com uma montagem de vídeos dela mostrando tudo o que ela realmente era.

Fernanda Young foi um ser ímpar, especial, apaixonante, e seu combustível era o amor, como deixou claríssimo nesse documentário.