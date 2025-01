Neymar volta 'pra casa', e agora?

A iminente volta de Neymar ao Santos é um dos momentos mais aguardados do futebol brasileiro nos últimos dias. Não só pelo simbolismo de ver o "Menino da Vila" novamente vestindo a camisa que o revelou ao mundo, mas também pelas possibilidades que essa decisão traz para a carreira do jogador e para o próprio Santos. Para entender o impacto dessa volta, é interessante compará-la a outros retornos marcantes de craques ao futebol nacional, como Ronaldo no Corinthians, Ronaldinho no Flamengo e no próprio Galo, não posso deixar de falar do meu time do coração, e Adriano no Flamengo.

Neymar, do Al-Hilal, em jogo contra o Esteghlal pela Champions Asiática Imagem: Abdullah Ahmed/Getty Images

Quando Ronaldo Fenômeno voltou ao Corinthians, em 2009, ele trouxe consigo uma aura de incredulidade e expectativa. Apesar das lesões que o atormentaram, Ronaldo mostrou seu poder de decisão, ajudando o clube a conquistar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Sua presença não apenas elevou o nível de competitividade do time, mas também atraiu patrocinadores e impulsionou a marca Corinthians.

Ronaldinho, por sua vez, teve um impacto inicial misto em sua passagem pelo Flamengo, com momentos brilhantes, mas também episódios de indisciplina. No meu Galo, encontrou o ambiente ideal para brilhar novamente, liderando o clube rumo à histórica conquista da Libertadores em 2013.