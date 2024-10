Galo, hoje é dia de torcer contra o vento, hoje vale tudo!

Que Paulinho com a 10 se torne o Ronaldinho que vestiu o mesmo número! Vale até pedir para entrar com a 49 para dar sorte! Dia de torcer apra que as provocações de Deivinho tirem os argentinos do sério, e que aquele gol milagroso venha dos pés dele! Que ele se inspire no 9 de 2013 e coloque a bola na rede. Que o "ta ta ta ta Tardelli neles" se torne" Deivinho neles!"

Dia de contar com a maestria e inteligência de Scarpa! Que Bernard, o menino com a alegria nos pés, mesmo fora, passe experiencia e contagie no vestiário! Dia do nosso meio campo incorporar o general Donizete e o pitbull Pierre! Dia da zaga chegar junto e não deixar passar nada!

Dia de Arana mostrar que é no sacrifício mesmo! E é por isso que é o melhor lateral do Brasil! Se for o caso, desliguem a luz, hoje vale tudo! É dia da tropa do Milito decretar guerra! Vamos para o combate!