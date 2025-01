'Herdeiro' de Federer chama atenção ao conquistar o Australian Open juvenil

É sempre bom lembrar: um título de slam como juvenil, aos 18 anos, não é sinônimo de sucesso entre os profissionais. O jogo é outro. Mais rápido, mais físico, mais potente. Não são todos que conseguem fazer essa transição com sucesso (ou com o sucesso desejado, pelo menos). A história do brasileiro Tiago Fernandes, que se aposentou aos 21 e nunca esteve nem entre os 300 melhores do ranking, está aí para servir de exemplo e alerta.

Dito isto, Bernet dá sinais interessantes. Ao longo da semana, mostrou que sabe construir pontos, não abriu mão de seu estilo agressivo e foi forte sob pressão, vencendo todos os cinco tie-breaks que precisou disputar. No discurso de premiação, disse todas as coisas certas. Agradeceu ao técnico da federação suíça e aos seus pais. Enfatizou que eles é que deveriam estar levantando a taça naquele momento. Parece básico, mas trata-se de um reconhecimento que nem todo adolescente é capaz de fazer, sobretudo sob o efeito da adrenalina de uma conquista importante.

É impossível agora prever o que o futuro guarda para Bernet, mas também é impossível não lembrar do sucesso recente de Federer e Wawrinka, ainda mais quando o garotão entre em quadra calçando um modelo de tênis chamado "The Roger". Aguardemos para ver como será sua carreira entre os profissionais. Por enquanto, é justo crer que Bernet vai, pelo menos, herdar a atenção do mundo pela inevitável conexão com Roger Federer.

